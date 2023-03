Sérgio Oliveira agradece ao treinador por ficar na bancada

Julen Lopetegui foi o “responsável” pelo casamento do ex-jogador do FC Porto com Cristiana.

Sérgio Oliveira

01:30

Sérgio Oliveira, de 30 anos, revelou que conheceu Cristiana Pereira no estádio do Dragão. "Conheci a minha mulher no Estádio do Dragão. Graças ao [Julen] Lopetegui, que me deixava sempre na bancada. Melhor coisa de sempre. Estive perto de o convidar para padrinho de casamento", contou em jeito de brincadeira.O jogador e o treinador encontraram-se no FC Porto na época de 2015/2016. Contudo, o médio não teve muitas oportunidades para mostrar o seu futebol. Já fora de campo, começou a namorar com Cristiana em 2016 e casou em julho de 2019. Em resposta aos seus seguidores, o atleta que joga nos turcos do Galatasaray, falou também de negócios.Para além de ser futebolista profissional, tem, em conjunto com a mulher, uma agência de modelos, uma de publicidade e uma de marketing de desporto nacional. O craque é ainda detentor de uma marca de joalharia. "Penso que os jogadores também podem ser empreendedores", revelou Sérgio Oliveira.