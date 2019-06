Sérgio Oliveira e a mulher passam lua de mel no paraíso das Maldivas

Depois do casamento de sonho, Sérgio Oliveira e a mulher, Cristiana Pereira, vivem agora uma lua de mel inesquecível.O jogador do FC Porto e a advogada e apresentadora embarcaram para uma viagem ao paraíso das Maldivas e têm desfrutado das águas cristalinas daquele país.Esta quinta-feira, fizeram mergulho e nadaram ao lado de tartarugas.Antes, já tinham partilhado imagens a andar de caiaque e animação não tem faltado nos dias de descanso do casal.Nas redes sociais, a companheira do futebolista tem partilhado várias fotografias mostrando-se completamente rendida às Maldivas.