Sergio Ramos leva filho recém-nascido para casa

Sergio Ramos e Pilar Rubio já levaram o filho recém-nascido para casa. Máximo Adriano nasceu na passada segunda-feira e a família assinalou o momento com uma foto tirada à saída da maternidade, que partilhou com os seguidores nas redes sociais.Na legenda, a estrela do Real Madrid mostrou-se radiante. “A minha equipa”, escreveu, agradecendo aos médicos pela “atenção e cuidados” prestados.

Máximo vem juntar-se aos outros três filhos do futebolista e da apresentadora: Sergio, de seis anos, Marco, de quatro, e Alejandro, de um.