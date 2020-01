O jogador do Real Madrid Sergio Ramos vai ser pai pela quarta vez.Ao lado da mulher, Pilar Rubio, com quem se casou em junho de 2019 na catedral de Sevilha, o craque espanhol confirmou a boa nova durante a uma entrevista a um programa de televisão.Pilar Rubio também reagiu: "Ainda não estou grávida de três meses e ainda não sei se é menino ou menina".Após os rumores que circulavam em relação a uma quarta gravidez, o casal vive esta fase com grande felicidade.Recorde-se que o casal tem já três filhos em comum: