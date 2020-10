Sérgio Rossi ameaça processar Jéssica do 'Big Brother'

16 out 2020 • 14:59

O passado deveio à tona no ‘Big Brother - A Revolução’ depois de Jéssica Antunes ter revelado que foi bailarina do cantor, com quem mantinha uma relação próxima. A concorrente do reality show da TVI foi contratada como bailarina e a partir daí os dois terão desenvolvido uma relação que durou mais de um ano e meio, revelou a revista ‘TV Guia’.Dentro da casa mais vigiada do País, a ex-bailarina causou no entanto polémica ao contar que um cantor com quem trabalhou quis obrigá-la a ter relações sexuais com ele, ameaçando-a: "Nós estávamos sempre na estrada e uma vez ele disse-me: ‘Ou te envolves comigo, ou nunca mais danças, nem comigo nem com ninguém’".Apesar de Jéssica não ter referido nomes, Sérgio Rossi foi envolvido na polémica, o que despoletou a revolta do cantor que veio a público desmentir categoricamente o sucedido e ameaça processar a ex-bailarina. "Acho estranho este tipo de afirmações. Não ouvi o meu nome, não creio que tenham falado no meu nome, mas se falaram, o facto de falarem caluniosamente é crime, nós já estamos a tratar e fazer as diligências" disse Sérgio Rossi à CMTV, onde fez questão de expressar a sua revolta por estar associado a este caso.. Apesar do mal-estar, Sérgio já fez saber que sempre manteve uma boa relação com Jéssica, e que conhece a sua família. A expetativa agora é que a questão seja esclarecida quando a concorrente abandonar a casa do ‘BB’ e se pronunciar sobre a acusação feita.