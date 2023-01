Shakira 'apanha' Piqué em casa com a amante

01:30

Shakira, de 45 anos, e Gerard Piqué, de 35, anunciaram a separação em junho do ano passado, depois de ter sido tornada pública a traição por parte do antigo jogador com Clara Chia Martí, de 23. Mas, ao que parece, esta já frequentava a casa de Shakira antes da separação.A notícia foi avançada pelo Page Six, que afirma que Clara aparece numa entrevista do jogador via zoom, gravada na casa do ex-casal, numa altura em que a cantora colombiana tinha viajado com os filhos de ambos, Sasha, de sete anos, e Milan, de nove.Em declarações à mesma publicação, uma fonte afirma que a artista está "devastada por saber que esta mulher claramente se sentiu em casa no lar que Shakira dividia com os seus filhos".