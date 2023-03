Shakira apanhada a chorar

10:58

Shakira foi fotografada por um paparazzi enquanto chorava no interior de uma loja de chocolates em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América.

Nas fotos capturadas, é possível ver a cantora a limpar as lágrimas e, a dada altura, chega mesmo a reparar que está a ser fotografa, e olha diretamente para a câmara.

De acordo com a imprensa internacional, o momento aconteceu quando Shakira passeava com os dois filhos, Sasha e Milan.

Tudo aconteceu depois da atuação viral no programa 'Tonight Show' de Jimmy Fallon.



Recorde-se que Shakira tem estado envolvida em polémicas por causa do ex-relacionamento com Gerard Piqué, e depois de voltar a surpreender os fãs com a nova canção "TQG", que contou com a colaboração da arista Karol G, um tema com indiretas para o ex-companheiro.