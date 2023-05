Shakira apanhada com o piloto Lewis Hamilton Cantora desfrutou de passeio de barco e de um jantar especial com o britânico.

01:30

Carolina Cunha

Com o fim da relação com Gerard Piqué, Shakira tornou-se numa das mulheres mais cobiçadas do Mundo. Na mesma semana em que lhe foi apontado o início de um romance com Tom Cruise, surge agora a informação de que, afinal, foi o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton que ‘ganhou a corrida’ e vive momentos de cumplicidade com a cantora colombiana.



O britânico e Shakira foram ‘apanhados’ num passeio de barco nos EUA. Segundo o ‘Daily Mail’, terá sido o próprio piloto a ir buscar a artista à sua nova mansão. Um outro vídeo mostra Shakira num restaurante na companhia de Hamilton. O momento foi captado após o GP de Miami, no passado fim de semana.

