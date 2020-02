Shakira arrasada por causa da celulite

Shakira, de 43 anos, recebeu vários elogios após atuar juntamente com Jennifer Lopez na final da Super Bowl. A atuação das duas foi considerada bastante sensual e foram feitos vários elogios à forma física da Shakira e da Jlo.Mas, agora, a mulher de Piqué tem sido alvo de comentários negativos após terem sido publicadas fotografias onde a cantora aparece com celulite. Nos comentários da publicação as opiniões dividem-se: há quem critique a sua forma física e outros elogiam por a cantora não esconder as suas imperfeições.Depois de uma seguidora ter reforçado que a cantora tinha celulite, foram vários os fãs que prontamente elogiaram Shakira afirmando que ela mostra que é uma mulher igual às outras."Sempre linda... mulher bem natural. Exemplo para muitas" e "É uma mulher bem real", foram alguns dos comentários deixados na publicação.