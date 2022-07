Shakira arrisca oito anos de prisão e multa de 23 milhões de euros

Shakira enfrenta acusações de fuga aos impostos

01:30

Carolina Cunha

O Ministério Público espanhol formalizou, esta sexta-feira, o pedido de pena de oito anos e dois meses de prisão para Shakira que recusou um acordo judicial no âmbito das acusações de fraude fiscal. A cantora colombiana é acusada de ter lesado o Estado em 14,5 milhões de euros, entre 2012 e 2014, por falta de pagamento de impostos sobre arrendamento e património. A artista de 45 anos terá recorrido a paraísos fiscais.Segundo o ‘El País’, além da pena de prisão, o Ministério Público pede ainda o pagamento de uma multa de 23,7 milhões de euros. O tribunal deverá declarar, nas próximas semanas, a abertura de julgamento, o que poderá obrigar Shakira a sentar-se no banco dos réus.Além da polémica dos crimes fiscais, Shakira enfrenta também um processo relacionado com a guarda dos dois filhos, Milan, de nove anos, e Sasha, de sete, fruto da relação entretanto terminada com Gerard Piqué. A cantora quer deixar a vida em Barcelona para se mudar para Miami (Estados Unidos). Uma decisão que o futebolista espanhol reprova, não estando disposto a ceder uma vez que considera que a mudança de país iria afetar a felicidade dos meninos, que nasceram em Espanha, e implicaria que estivesse menos tempo com eles por impedimento profissional.