Shakira castiga Piqué

Shakira

Foto: Direitos Reservados

07 fev 2023 • 10:46

Apesar de Shakira e Gerard Piqué já terem chegado a um acordo no que diz respeito à separação, a guerra entre o ex-casal ainda não terminou.A cantora colombiana de 46 anos deixou o ex-companheiro à espera para lhe entregar um dos seus filhos. O antigo jogador de futebol de 36 anos parou o veículo à porta de casa e ficou 30 minutos dentro do carro.Relembre-se que a relação entre Shakira e Piqué terminou devido a uma alegada traição por parte do ex-futebolista. O ex-casal tem dois filhos, Milan, de 10 anos, e Sasha, de 8.