Shakira descobriu traição de Piqué após contratar detetive

Shakira, de 46 anos, ficou a saber da traição de Piqué, de 36, com a jovem Clara Chía, depois de ter recorrido aos serviços de um detetive privado.Desconfiada da infidelidade do companheiro, a cantora pagou a um investigador para o seguir há cerca de um ano, isto depois de o jogador ter passado duas semanas fora de casa. E foi precisamente o detetive contratado pela colombiana que acabou por fotografar Piqué com Clara Chía, de 23 anos.

A artista ainda teria pedido ao jogador que fizessem terapia de casal, mas este terá recusado, garante o programa ‘Cuatro al Día’, da Telecinco. O casal, que tem dois filhos, separou-se em junho de 2022.