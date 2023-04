Shakira despejada pelo ex-sogro, pai de Piqué

Shakira e Piqué estão a ter uma separação bastante contorbada e continuam a dar que falar por estarem envoltos em várias polémicas.Depois da cantora ter anunciado a sua mudança para Miami, onde irá morar com os filhos, surge agora uma nova polémica e ao que tudo indica esta mudança aconteceu antes da data prevista.O pai do jogador era o proprietário da casa onde Shakira e Piqué viviam enquanto estavam juntos em Barcelona, mas a artista terá recebido uma carta, no passado dia 13 de março, onde foi alertada de que tinha de procurar uma nova habitação e que caso saísse do imóvel depois da data limite teria de pagar uma indemnização ao ex-sogro.