Shakira e filhos de regresso a Barcelona

Ao que tudo indica, Shakira vai passar uns dias na cidade espanhola, onde viveu durante vários anos, e depois seguir para a Colômbia para visitar o pai - William Mebarak -, que continua com a saúde frágil e deverá nos próximos dias ser operado.





e passar algum tempo com o pai - o ex-jogador de futebol Gerard Piqué.



Contudo, há ainda a hipótese de que Shakira tenha tomado a decisão de viajar para Barcelona para evitar que Piqué fosse ver os filhos e levasse a namorada, Clara Chía, para Miami.



Vale lembrar que o novo casal estava preparado para embarcar a qualquer momento para que o ex-jogador tivesse oportunidade de estar com os filhos, incluvise Gerard Piqué poderá estar à procura de uma casa na cidade norte-americana.

Já passaram dois meses desde que Shakira, juntamente com os filhos, Milan e Sasha, se mudou para Miami, Estados Unidos.Contudo, a cantora parece estar de volta a Barcelona, Espanha. De acordo com o 'The Sun', a artista deverá chegar este domingo, dia 4 de maio.Por consequência, Milan e Sasha vão ter a oportunidade d