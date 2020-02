Shakira e Jennifer Lopez dão show de dança e ousadia

As temperaturas subiram na Florida, nos EUA, durante a final do Super Bowl, da Liga Nacional de Futebol americano (NFL). O intervalo da competição coube a Shakira, de 43 anos, e Jennifer Lopez, de 50.A cantora colombiana foi a primeira a subir ao palco com ‘She Wolf’, usando um vestido vermelho. A voz e instrumental pré-gravado em nada perturbaram os fãs que se renderam à artista que conquistou o mundo em 2000 com ‘Whenever Wherever’.O dueto com Bad Bunny também provocou o delírio. ‘Hips Don’t Lie’ foi o último tema interpretado a solo por Shakira que se retirou para dar lugar a Jennifer Lopez. A artista apresentou-se em cima de uma estrutura elevada ao som de ‘Jenny from the block’, num vestido justo ao corpo.Tal como Shakira, também JLo fez uma viagem pelos êxitos. Interpretou ‘Waiting for tonight’ e aqueceu o ambiente com uma dança de varão, que animou os presentes. A emoção continuou desta vez com a filha da cantora, Emme, a interpretar ‘Let’s Get Loud’.O culminar da calorosa atuação de Shakira e JLo aconteceu quando as duas se juntaram em palco para cantar ‘Waka Waka’.O espetáculo terminou com fogo de artifício.