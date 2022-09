Shakira e Piqué chegam a acordo

Cantora colombiana aceitou ficar em Espanha a morar com os 2 filhos e dividir a guarda com o jogador: 15 dias com cada um.

Shakira e Piqué

Foto: Albert Gea/reuters

01:30

Shakira e Gerard Piqué já chegaram a acordo quanto às responsabilidades parentais dos filhos que têm em comum, Milan, de nove anos, e Sasha, de sete, e já não vão avançar para tribunal.De acordo com a imprensa espanhola, o ex-casal estava em litígio desde que foi anunciada a separação, em junho, porque a cantora colombiana queria deixar Espanha e mudar-se para os EUA com os filhos. Piqué opunha-se. Agora, foi revelado que Shakira vai permanecer em Espanha e os filhos vão continuar a frequentar o mesmo colégio, ficando ao cargo de cada progenitor de 15 em 15 dias.As questões do património foram rapidamente resolvidas e o antigo casal, que nunca chegou a oficializar a relação, não discordou. Entretanto, Piqué já refez a vida amorosa e namora com Clara Chia, de 23 anos. A equipa que trata da imagem do futebolista do Barcelona emitiu um comunicado onde se manifestou contra os paparazzi e ameaçou tomar "medidas cautelares e judiciais contra aqueles que perturbam a sua vida familiar e violam os direitos dos seus filhos".