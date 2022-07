Shakira e Piqué discutem guarda dos dois filhos

Shakira e Piqué

Foto: Albert Gea/reuters

01:30

Vânia Nunes

Shakira e Piqué reuniram-se ontem para debater a custódia dos filhos, Milan, de nove anos, e Sasha, de sete. De acordo com a imprensa espanhola, a artista colombiana quer deixar Barcelona (Espanha) para se mudar para Miami (Estados Unidos), uma decisão que o futebolista reprova, já que implicaria que estivesse com as duas crianças com menos frequência.









Shakira terá proposto um acordo bastante flexível quanto às visitas de Piqué aos filhos, no entanto, o jogador do Barcelona alega que a mudança não seria benéfica para o dia a dia das crianças.

Para ajudar nas negociações, Shakira tem contado com a colaboração do primo Heli Abel Torrado. “Trata-se de um dos grandes advogados colombianos e viajou para Barcelona este fim de semana. Vai apoiar a equipa jurídica de Shakira e dar um lado mais familiar à negociação, até porque ele e o Piqué dão-se bem”, revelou o comentador do ‘Manhã CM’, da CMTV, Adriano Silva Martins.