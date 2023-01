Shakira e Piqué em guerra aberta após música polémica

Shakira, de 45 anos, e Piqué, de 35, continuam em ‘guerra aberta’, depois de a antiga estrela do Barcelona ter traído a cantora com Clara Chia. Desta vez, foi o ex-jogador a responder ao refrão da nova música da colombiana - “Trocaste um Ferrari por um Twingo” - e surgiu num vídeo a conduzir um veículo daquela marca.Piqué já tinha retaliado à parte da música que diz “trocaste um Rolex por um Casio”, surgindo com um relógio dessa marca e anunciando um acordo entre a Casio e a Kings League, liga de futebol criada pelo antigo atleta.

Mas Shakira não perdeu tempo e terá colocado um boneco de uma bruxa na varanda da sua casa, virada para a moradia da ex-sogra.