Shakira e Piqué em Portugal a gozar fim de semana romântico

Shakira e Gerard Piqué estão em Portugal a gozar um fim de semana romântico. A cantora, de 42 anos, e o jogador do Barcelona, de 32, aterraram sexta-feira à noite, no Terminal Civil Aeronáutico de Beja, no Alentejo, num jato particular.O casal, que viajou sem os filhos, tinha à sua espera, no terminal, um automóvel particular, que acabou depois por o conduzir para um destino desconhecido.Esta escapadela romântica acontece numa altura em que os rumores em torno de uma crise no seu casamento voltam a adensar-se no país vizinho. Em fevereiro deste ano, alguma imprensa já falava de uma crise provocada por problemas fiscais e legais. A colombiana tinha sido denunciada por fraude fiscal em Barcelona e multada em 14,5 milhões de euros por impostos sonegados entre 2011 e 2014. Já Piqué, havia sido acusado de dirigir sem carta (o jogador foi mesmo presente a tribunal, tendo pagado uma multa de 48 mil €).Shakira e Piqué conheceram-se em 2010, no Campeonato do Mundo da África do Sul e têm dois filhos, Milan, de 6 anos, e Shasha, de 4.