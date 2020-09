Shakira em férias de sonho nas Maldivas

06 set 2020 • 16:35

Num ano atípico,estão a desfrutar de umas férias em família nas Maldivas, na companhia dos filhos, Sasha e Milan, de cinco e sete anos, respetivamente.Um verdadeiro paraíso de água cristalina onde a família aproveita a calma das praias, instalada num resort de luxo, numa villa privada. Nas redes sociais, a cantora colombiana tem aproveitado alguns detalhes dos dias de descanso em família, em que deixa evidente o ambiente de cumplicidade.Numa relação com o avançado do Barcelona há cerca de dez anos, o casal não dispensa os momentos a dois, repletos de paixão. "Juntos", escreveu a artista na legenda da fotografia ao lado de Piqué, que motivou uma onda de elogios dos fãs e seguidores que destacam a cumplicidade do casal ao longo dos últimos anos.Durante as férias, Piqué e Shakira não dispensaram os momentos de diversão com as crianças e partilharam as brincadeiras diárias nos areais privados do resort., brincou a conhecida artista nas redes sociais.