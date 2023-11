Shakira escapa à prisão mas é condenada a pagar multa milionária

Shakira teve esta manhã de segunda-feira, 20 de novembro, mais uma audiência acerca do caso de fraude fiscal que remonta a 2018 quando a cantora colombiana, de 46 anos, admitiu não ter pago cerca de 14,5 milhões de euros em impostos em Espanha, entre 2012 e 2014.O caso já decorre há cinco anos e nesta audiência que decorreu hoje, a artista chegou a um acordo com o Ministério Público Espanhol que afirma que a cantora deveria ter pago os impostos em Espanha, uma vez que residiu nesse país por um período superior a 6 meses, que são os mínimos estabelecidos por lei.A ex-companheira de Gerard Piqué irá ficar com pena suspensa, isto porque irá pagar uma multa de cerca de 7 milhões de euros, o que reduz a sua pena de prisão incial - aproximadamente oito anos e dois meses -para três anos em regime de suspensão, segundo a revista Hola!.A revista espanhola diz ainda que se a cantora pagar uma multa adicional, de 432 mil euros, não tem pena de prisão efetica, visto que não tem antecedentes criminais.Apesar da intérprete de 'Pa tipos como Tu' se continuar a defender alegando que nesse período em que é acusada de fuga aos impostos "não vivia em Espanha", referindo ser nessa altura uma "nómada digital", que viajava pelo mundo em concertos, dirijindo-se a Barcelona apenas para estar com o ex-companheiro Gerard Piqué.Porém, saturada desta luta contra o Ministério Espanhol, a mãe de Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7, decidiu colocar um ponto final como foi transmitido através de um comunicado da sua equipa., começaram por escrever., concluiu a cantora colombiana.