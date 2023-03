Shakira foi agredida pela mãe de Piqué

A mãe do ex-futebolista terá escondido as traições do filho à cantora colombiana

A separação de Shakira e Gerard Piqué está longe de se tornar pacífica. Agora, corre na imprensa espanhola que a mãe do ex-jogador de futebol, Montserrat Barnabeu, terá agredido a cantora colombiana à frente de Piqué e dos filhos, Milán, de 10 anos, e Sasha, de 8.Adriano Silva Martins comentou o tema no 'Jornal da Meia Noite', da CMTV:, começou por referir o comentador do canal do Correio da Manhã.O motivo da briga entre as duas terá sido o encobrimento de Montserrat Barnabeu das traições do filho. Quando a relação entre Gerard Piqué e de Clara Chía começou, os dois escondiam-se na casa dos pais do ex-companheiro de Shakira., referiu Adriano Silva Martins.