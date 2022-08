Shakira furiosa com fotos do ‘ex’ Piqué com nova namorada

A cantora Shakira terá ficado “furiosa” ao ver fotografias de Gerard Piqué, pai dos seus dois filhos, com a nova namorada, Clara Chia Marti, de 23 anos, já que os dois tinham acordado que iriam manter as suas vidas amorosas em privado durante o primeiro ano da separação.





A revelação foi feita por uma fonte próxima da artista colombiana ao jornal britânico ‘Daily Mail’, depois da publicação de várias imagens do jogador de futebol e do seu novo amor, uma estudante de Relações Públicas de 23 anos, durante um concerto do cantor Dani Martín, em Espanha. As imagens - as primeiras do novo casal - foram divulgadas no programa ‘Socialité’, do canal espanhol Telecinco, e rapidamente correram o mundo.