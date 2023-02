Shakira ganha milhões com temas contra Piqué Canções com ‘bocas’ para o ‘ex’ estão a render balúrdios à artista colombiana de 46 anos.

Shakira com Karol G

01:30

Ana Maria Ribeiro

A rutura de Shakira e Piqué está a render – e bem – à cantora colombiana. Desde que começou a lançar canções em que alude ao fim da relação, a artista, de 46 anos, tem somado números recorde de visualizações nas plataformas de partilha de música.



O mais recente tema, ‘TQG’, que interpreta ao lado de Karol G, foi visto nada menos do que 351 milhões de vezes no YouTube – o que deverá ter rendido perto de 237 mil euros. Já no Spotify, em que a canção foi descarregada 335 milhões de vezes, a receita atribuída às cantoras rondará o milhão. Gerard Piqué, por seu lado, mantém a relação com Clara Chía.

