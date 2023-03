Shakira: “Há um lugar no inferno para as mulheres que não se apoiam”

Shakira concedeu a primeira entrevista depois do fim da relação com o ex-jogador de futebol Gerard Piqué. Em conversa com o jornalista Enrique Acevedo, para o canal mexicano N+, a cantora revelou ter gravado a música ‘Bzrp Music Sessions #53’, com o produtor musical e o DJ Bizarrap, que inclui muitas indiretas ao ‘ex’, a pedido do filho mais velho, Milán: “‘Mãe, tens de fazer algo com o Bizarrap, é o Deus argentino”, terá dito o jovem, de dez anos, fruto da relação da artista colombiana com Piqué.Depois da separação, motivada pela traição do ex-jogador espanhol com Clara Chía, Shakira mostrou-se mais forte do que nunca: “Já estou pronta para o próximo ‘round’, que venha a vida e que me mostre o que é que tem mais para me oferecer.” A artista, que admitiu ser “emocionalmente dependente” dos homens, acredita que “nem todos os sonhos se cumprem, mas a vida encontra uma forma de compensar”.

“Estamos sempre a evitar a dor, mas a dor faz parte da vida”, disse Shakira, deixando um recado: “Há um lugar no Inferno reservado para as mulheres que não se apoiam umas às outras.”