Shakira manda retirar árvore de casa onde morava com Piqué. Veja o vídeo

foi despejada da casa onde morava com o ex-marido, em Barcelona, mas depois de se mudar para Miami, nos Estados Unidos da América, decidiu mandar retirar da propriedade uma árvore.

do terreno da casa, o que tem motivado vários comentários de cibernautas.



Segundo o 'El Mundo', a árvore foi plantada pela artista há cerca de cinco anos anos no Líbano, país onde nasceu a avó de Shakira. Mais tarde, foi transplantada para a casa do ex-casal.

AGORA: Shakira manda guincho buscar árvore na casa em que ela morava com Piqué.

pic.twitter.com/MMxgcyLmT0 — CHOQUEI (@choquei) April 17, 2023

Apesar de Shakira já ter encontrado um novo amor , as polémicas com Gerard Piqué ainda não terminaram.A cantora colombiana, de 46 anos,Nas redes sociais, já é possível ver o vídeo onde mostra a remoção da árvoreDepois de ter sido despejada pelo ex-sogro , Shakira decidiu que a árvore iria com ela, uma vez que tem um grande valor sentimental.Veja o vídeo abaixo: