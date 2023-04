Shakira muda-se definitivamente para Miami

Depois de adiar a ida para os Estados Unidos da América, Shakira, de 46 anos, vai mudar-se definitivamente para Miami entre este fim de semana e o início da próxima semana.Segundo a revista espanhola 'Vanitatis', a cantora colombiana já comunicou ao núcleo mais próximo em Barcelona e à equipa médica que cuida da saúde débil dos pais - motivo que levou Shakira a adiar a mudança para o outro lado do Atlântico - que se irá despedir da cidade catalã e fechar um capítulo polémico da sua vida.Primeiro, seguirá a cantora para Miami e, duas semanas depois, seguirão os pais, William Mebarak e Nidia Ripoll. A eles, juntam-se Sasha e Milán, filhos da cantora colombiana e do antigo jogador de futebol, Gerard Piqué.Recorde-se que a decisão de Shakira mudar-se para o estado da Flórida, nos Estados Unidos, surgiu depois da separação de Piqué, em julho do ano passado, e que planeava já estar a viver em Miami em janeiro. No entanto, os problemas de saúde dos pais da cantora fizeram com que a decisão fosse adiada e que só agora a ida se concretize.William Mebarak sofreu uma aparatosa queda no ano passado na sequência de uma trombose cerebral, e que o obrigou a passar algum tempo no hospital e a ser submetido a cirurgias. Recentemente, a mãe da celebridade, Nidia Ripoll sofreu uma trombose numa perna e ainda se encontra a recuperar.