Shakira provoca o 'ex' nos Grammy Latinos

A cantora Shakira subiu ao palco dos Grammy Latinos para interpretar o tema 'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53', no qual tece algumas críticas ao 'ex', o jogador Gerard Piqué, com os filhos de ambos a aplaudir na plateia.Além de ter saído da gala com o troféu Canção do Ano na bagagem, Shakira mostrou-se poderosa e sensal ao interpetear ao vivo o tema, lançado em conjunto com o DJ e produtor argentino Bizarrap.