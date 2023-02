Shakira quebra o silêncio! E quer mandar mulheres para o inferno!

"'Mãe, tens de fazer algo com o Bizarrap, é o Deus argentino. Pouco depois disse: 'Milán, vê quem me mandou mensagem', e era o Bizarrap", contou.

Noutro excerto já revelado da entrevista, que foi transmitida ontem, 27 de fevereiro, a artista diz que "nem todos os sonhos se cumprem, mas a vida encontra uma forma de compensar-te" e que "estamos sempre a evitar a dor, mas a dor faz parte da vida".



Também na conversa, Shakira falou sobre o apoio que recebeu do público, especialmente de mulheres, que lhe deu força para ultrapassar esta fase, e que o apoio entre as mulheres é fundamental. "Há um lugar no inferno reservado para as mulheres que não se apoiam entre si", referiu.





Shakira concedeu a primeira entrevista depois do fim da relação com o ex-jogador de futebol, Gerard Piqué. Em conversa com o jornalista Enrique Acevedo, para o canal mexicano N+, a cantora falou abertamente sobre a carreira e a vida pessoal.Sobre a música "Bzrp Music Sessions #53", que lançou com o produtor musical e DJ Bizarrap, com indiretas (bem diretas) a Piqué, a cantora, de 46 anos, revelou que o desafio veio do filho mais velho, Milán:Para além disso, Shakira confessou estar pronta para novos desafios, depois desta fase menos positiva:Recorde-se que Shakira e Piqué terminaram a relação de 10 anos em junho de 2022. A decisão foi tomada pela cantora, que suspeitava de traição por parte do ex-jogador que, mais tarde vieram a confirmar-se. Atualmente, Gerard Piqué, de 36 anos, mantém uma relação com Clara Chía, de 23.