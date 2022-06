Shakira tentou salvar relação com Piqué pelo menos duas vezes Ligação das duas estrelas chega ao fim e terá sido o jogador a decidir o corte.

Shakira e Piqué

Foto: Albert Gea/reuters

01:30

Ana Maria Ribeiro

A relação de Shakira e Gerard Piqué chegou ao fim, mas não foi por falta de esforço. Segundo o jornal digital espanhol ‘20minutos’, a cantora colombiana de 45 anos terá tentado, pelo menos duas vezes, salvar o relacionamento com o jogador de futebol, de 35, com quem viveu durante 11 anos e de quem tem dois filhos.



De acordo com a mesma fonte, foi Piqué quem decidiu que estava tudo terminado entre os dois – embora até ao momento não esteja confirmado que Piqué já tenha uma nova namorada. A imprensa espanhola chegou a avançar que o jogador do Barcelona se envolveu com uma jovem “loira de 22 anos, que estuda e trabalha como relações-públicas de eventos” na capital da Catalunha. Gerard Piqué já saiu de casa e passou a viver num apartamento de solteiro no centro da cidade.

