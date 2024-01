Shakira vive romance com produtor argentino Após terminar namoro com Gerard Piqué, artista volta a apaixonar-se.

Shakira

Shakira, de 46 anos, parece ter encontrado novamente a felicidade. Um ano depois da separação do ex-futebolista Gerard Piqué, de 36, a cantora colombiana vive um novo amor com Rafael Arcaute, um produtor argentino que, aos 44, tem um total de 18 Grammy Latinos. A novidade foi revelada no programa ‘Socialité’, da Telecinco, que garantiu que a artista ficou muito animada depois dos primeiros encontros com o produtor musical.



Recorde-se que Shakira viveu um relacionamento com Piqué, com quem tem dois filhos. A relação chegou após este a trair com Clara Chía, de 24 anos.



