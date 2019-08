Sharam Diniz aquece concurso

Sharam Diniz

Aos 28 anos, a modelo e atriz luso-angolana ganha cada vez mais destaque em Portugal. Estreou-se como atriz na novela ‘Alma e Coração’, da SIC, e promete continuar a dar cartas na ficção nacional.Para isso trocou Nova Iorque por Lisboa, não descurando o negócio que tem, na internet, ligado a perucas e extensões. Sharam é atualmente uma das candidatas do passatempo do Correio da Manhã, Sexy Vidas, na categoria ‘Sexy Net’ e ocupa o terceiro lugar do pódio da votação.Recorde-se que a manequim é agenciada em Nova Iorque, Paris, Londres, Milão, Brasil e Portugal e já foi um dos ‘anjos’ da conceituada marca de lingerie Vitoria’s Secret.n