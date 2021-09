Sharon Stone despede-se do sobrinho de 11 meses

01:30

Carolina Cunha





Em jeito de despedida, Sharon Stone partilhou vários vídeos do sobrinho, que era filho do seu irmão Patrick Stone e da mulher, Tasha, e que completava um ano na próxima quarta-feira, dia 8.



A família de Sharon Stone está a passar por momentos difíceis. Quatro dias depois de ter pedido por orações em nome do seu afilhado, River Stone, de 11 meses, que foi “encontrado no seu berço com falência total de órgãos”, a atriz norte-americana acabou por revelar que o menino não resistiu e morreu na passada segunda-feira, 30 de agosto, sem ter completado um ano de vida.Em jeito de despedida, Sharon Stone partilhou vários vídeos do sobrinho, que era filho do seu irmão Patrick Stone e da mulher, Tasha, e que completava um ano na próxima quarta-feira, dia 8.

A mãe de River Stone também se despediu do seu menino com uma mensagem especial. “Os meus dias nunca mais serão os mesmos e não sei como devo viver a minha vida sem o menino mais doce do universo. Estou arrasada. Deixar o teu quarto de hospital hoje foi a coisa mais difícil que eu já tive que fazer. Eu vou sempre amar-te, meu doce menino”. A história comoveu o Mundo.