Sharon Stone revela que foi pressionada a ter sexo com ator

haron Stone decidiu 'abrir o jogo' e revelou o nome do produtor que a pressionou a ter sexo com William Baldwin, com quem contracenou no filme 'Invasão de Privacidade', em 1993, de maneira a tornar as cenas íntimas entre os dois atores mais credíveis.



Robert Evans acreditava que se os dois se relacionassem intimamente, a "química" aumentaria, o que por consequência "salvaria o projeto".

"Ele chamou-me ao escritório. Tinha sofás dos anos 1970/1980, por isso, basicamente estava sentada no chão, quando deveria estar no set", começou por revelar a atriz no podcast de Louis Theroux.

"Ele está a andar pelo escritório, de óculos de sol, enquanto me explica que tinha dormido com a Ava Gardner e que eu deveria dormir com o Billy Baldwin, porque se dormisse, a performance dele melhoraria, e nós queríamos que o Billy melhorasse, porque esse era o problema", relatou.



"O real problema do filme era eu, porque era muito tensa e não era uma atriz à séria, que simplesmente teria sexo com ele para resolver as coisas", comentou Sharon Stone, de forma sarcástica.



"De repente entrei no negócio de 'tenho de fo*** pessoas'", atirou, por fim.



Vale recordar que Sharon Stone já tinha falado da situação em 2021 no seu livro 'The Beauty of Living Twice', só que na altura não revelou o nome de Robert Evans. O produtor morreu em 2019, aos 89 anos.