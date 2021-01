Shia LaBeouf internado após cenas de violência Estrela de Hollywood é acusada de vários comportamentos abusivos e diz que precisa de ajuda.

Shia LaBeouf internado após cenas de violência

08 jan 2021 • 14:41

Rute Lourenço

Shia LaBeouf atravessa, aos 34 anos, a fase mais negra da sua carreira. Acusado pela ex-namorada FKA Twigs de a agredir "física e emocionalmente" ao longo do relacionamento, o ator perdeu o seu lugar no filme em que iria participar e decidiu agora internar-se para tratar os seus problemas de dependência e emocionais. "Ele precisa de ajuda e sabe disso", afirmou o advogado da estrela de Hollywood que, ao longo dos últimos meses, tem somado polémicas.

No processo movido pela ex-namorada, FKA Twigs descreve um Shia LaBeouf controlador e sem qualquer tipo de respeito para com o sexo feminino. "Ele humilha as mulheres. Usa e abusa delas tanto física como emocionalmente. É uma pessoa perigosa", afirmou a rapper.

A cantora decidiu denunciar publicamente o caso e agora quer usar a sua imagem pública para ajudar outras mulheres que estejam a passar pelo mesmo problema. "Gostaria de alertar consciências para as técnicas que os abusadores usam para te controlar e te tirar o poder de decisão". Em resposta, o ator assumiu ter um problema. "Não há desculpas para o meu alcoolismo e agressividade. Durante anos, fui abusivo comigo e com aqueles com quem me relaciono. Envergonho-me e sinto muito por aqueles que magoei".

