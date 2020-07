Sia impediu dançarina de embarcar num voo privado com Harvey Weinstein por instinto

A cantora australiana Sia revelou recentemente numa entrevista ao podcast ‘Zach Sang Show’ que impediu a jovem dançarina Maddie Ziegler, na altura com 11 anos, de entrar no avião privado do produtor de Hollywood, Harvey Weinstein, condenado a 23 anos de prisão por abusos sexuais.

Sia contou ainda que na altura o produtor de Hollywood não quis saber a idade da dançarina, que trabalha desde os 11 anos com a compositora.

A cantora de ‘Chandelier’ falou ainda da necessidade que sente em proteger a jovem. "Desde que conheci a Maddie, senti esse desejo extremo de protegê-la, e penso que esse instinto me ajudou a cuidar de mim ", disse.

"Quando ele a convidou, telefonei à mãe da Maddie. Tinha de o fazer. Disse apenas: ‘Não faças isso, não deixes que isso aconteça’", referiu.

Atualmente, Maddie Ziegler tem 17 anos.