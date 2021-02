SIC acusa Cristina Ferreira de mentir e expõe segredos da acionista da TVI em tribunal

O processo interposto pelacontra, após esta quebrar o contrato e mudar-se para a TVI, já corre na Justiça. Em tribunal, a estação de Paço de Arcos desmentiu os argumentos usados pela comunicadora, que afirmava que durante os dois anos que esteve no canal foi sempre impedida de desempenhar o cargo de consultora, e tomar decisões relacionadas com a programação da estação.Depois de Cristina ter contestado a petição inicial interposta pela SIC, na qual lhe é exigido o montante de 20 milhões de euros por quebra contratual, o canal desmente em tribunal os argumentos usados pela estrela para abadonar a estação, entre os quais que nunca teve uma palavra a dizer na escolha de conteúdos, feita exclusivamente por Daniel Oliveira. A SIC esclareceu ainda que nunca ofereceu ou prometeu à profissional um cargo na direção., pode ler-se no esclarecimento da SIC, presente na no processo. Ainda de acordo com o mesmo, a estação garante que a apresentadora foi contratadaO canal não se fica por aqui e explica que Cristina apenas iria colaborar nanemda estação.Respondendo ao facto de a profissional se demonstrar descontente com a sua função de consultura executiva, a SIC esclarece que a comunicadoraO canal garantiu ainda que Cristina foi consultada, frequentemente, quando tal lhe era soliticitado ou quando a apresentadora decidiu fazê-lo, sendo a sua opinião "sempre ouvida". Por tais razões, a SIC vai contra a argumentação da apresentadora da TVI, afirmando que não é verdade que "No processo, a comunicadora mencionou ainda o facto de que o presidente executivo do Grupo Imprensa, que detém a SIC,lhe terá dito que iria mudar a sua situação no canal. Um argumento também refutado pela estação.Deste modo, o canal de Paço de Arcos considera que não existe qualquer fundamentação para a quebra do contrato por justa causa.Outro dos motivos para a contestação da apresentadora foi a elevada exposição que tinha no 'Programa da Cristina', com o formato a ser marcado pela exposição da vida íntima e vários aspetos do seu dia dia. Também aqui, a SIC garante que nunca forçou a estrela a nada e vai mais longe ao explicar que era a apresentadora que tinha a última palavra sobre a gestão do formato.As chamadas de valor acrescentando são outro dos pontos em cima da mesa. Para chegar ao valor pedido de 20 milhões de indemnização, a SIC alega uma grave quebra publicitária, nomeadamente através das marcas ligadas ao programa de Cristina Ferreira, com chamadas de valor acrescentado, que bateram com a porta aquando da saída da estrela para a TVI.Na sua contestação, a apresentadora garantiu, no entanto, que a culpa não lhe pode ser imputada, uma vez que sempre foi contra a realização das mesmas, pois considerava que "poluíam" o seu programa. Algo que, uma vez mais, a SIC refuta.Uma guerra que ainda está longe de conhecer o fim, com ambas as partes a debaterem-se de argumentos em tribunal.