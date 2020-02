SIC aposta em famosos para atrair público

21 fev 2020 • 12:48

As ex-atrizes Manuela Marle, de 64 anos, e Io Appolloni (que viveu com Camilo de Oliveira), de 74, o médico Fernando Póvoas (conhecido por ajudar famosos a emagrecer), de 63, o cantor popular Nel Monteiro, de 74, e a ex-participante de ‘Casados à Primeira Vista’ Graça Peralta, de 56, foram as figuras públicas escolhidas pela SIC para receber os jovens participantes da 2.ª temporada de ‘Amigos Improváveis’.Depois das audiências da 1.ª temporada, ainda em exibição (de 2.ª a 6.ª feira ao fim da tarde, e aos sábados à noite), terem ficado aquém das expectativas, a estação de Paço de Arcos decidiu mudar de estratégia e incluir nesta ‘experiência social’ participantes conhecidos do grande público.As gravações da nova temporada, que estreia no início de março, já arrancaram e cada um destes famosos vai receber 300 euros por semana. E há mais uma novidade: desta vez o formato não vai ter apresentador - Andreia Rodrigues vai estar dedicada à próxima época de ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’.