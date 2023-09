SIC aposta em Ljubomir para enfrentar Cristina Ferreira Programa do chef estreia já no próximo dia 24.

Ljubomir Stanisic

01:30

Depois de Ljubomir Stanisic ter lançado ‘farpas’ à SIC devido à demora na estreia de ‘Hell’s Kitchen - Famosos’, que está gravado há vários meses, sabe-se agora que o programa do chef estreia já no próximo dia 24 (domingo), e fará frente à nova edição do ‘Big Brother’ (TVI), apresentado por Cristina Ferreira. O canal de Paço de Arcos terá assim em antena, em simultâneo, dois formatos de grande entretenimento: além de ‘Hell’s’, continuará a emitir ‘Casados no Paraíso’, com Cláudia Vieira, que estreou no último domingo. Do elenco de concorrentes da competição culinária fazem parte, recorde-se, a cantora Luísa Sobral, a humorista Ana Garcia Martins, e os atores Lourenço Ortigão, Noémia Costa, Melânia Gomes, Ana Marta Ferreira e Diogo Amaral.

