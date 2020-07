SIC faz paródia de Cristina Ferreira em novo programa

A carregar o vídeo ...

Joana Pais de Brito fez nova imitação da apresentadora.

João Baião e Diana Chaves foram os eleitos por Daniel Oliveira para conduzir as novas manhãs da estação de Paço de Arcos. Os dois foram brincando ao longo da conversa com Joana Pais de Brito.No final, o apresentador dedicou palavras de carinho a Cristina Ferreira, agradecendo o seu empenho ao longo do último ano e meio.