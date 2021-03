SIC fecha portas a Isabel Silva após saída da TVI

Isabel Silva

11:28

Muito se tem especulado sobre o futuro de Isabel Isabel depois da apresentador ter batido com a porta na TVI, ao fim de 10 anos. A 'TV Mais' apontou que Belinha, como é carinhosamente tratada, estaria a ultimar os pormenores para ser apresentada como a próxima grande aposta da SIC.De acordo com a publicação, a apresentação de Isabel Silva seria feita depois de ser exibido a emissão do 'All Together Now', na TVI, onde a apresentadora fez uma participação.Depois de Belinha ter anunciado a sua rescisão de serviços na estação de Queluz de Baixo, voltaram os rumores de uma má relação com Cristina Ferreira. Contudo, a apresentadora já veio desmentir. "Não me chateei com a Cristina, mas 2021 é assim um ano de profunda transformação da minha pessoa, que pode ter tanto de assustador como de magnífico, mas quando tens a certeza das decisões que tomas eu estou tranquila, serena e positiva", garantiu.Desde a sua saída, Isabel Silva tem-se dedicado à prática de exercício físico e ao estilo de uma vida saudável.