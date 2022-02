SIC ganha há 3 anos mas TVI ameaça liderança

Cristina Ferreira e Daniel Oliveira

Foto: Direitos Reservados

01:00

Duarte Faria

Está cada vez mais renhida a guerra de audiências entre a SIC e a TVI. Líder desde fevereiro de 2019, a estação de Paço de Arcos vê agora a principal concorrente aproximar-se: nas últimas semanas, suportada no sucesso de ‘Big Brother Famosos’ e das novelas ‘Festa é Festa’ e ‘Quero é Viver’, o canal de Queluz de Baixo venceu mesmo vários dias, fazendo soar os alarmes na SIC. O CM sabe que os últimos dias têm sido de grande tensão no canal dirigido por Daniel Oliveira, preocupado com a possibilidade de a TVI - que este mês comemora 29 anos e contará com o regresso dos jogos de futebol da Liga dos Campeões à antena - inverter os números no total mensal já este fevereiro.









Por enquanto, no entanto, a SIC comemora três anos na liderança. Em janeiro, e de acordo com os dados oficiais da GfK, o canal de Pinto Balsemão registou uma média de 18,1% de share, contra 16,9%. Contas feitas, uma diferença de apenas 1,2 pontos percentuais. Como ponto de comparação, de referir que, no mesmo mês do ano passado, por exemplo, os dois canais privados em sinal aberto ficaram separados por 2,2 pontos percentuais (a SIC com 19% de share e a TVI com 16,8%). Mas a diferença chegou mesmo a ser superior a 3 pontos em junho.

Em relação ao primeiro mês deste ano, de referir ainda que a RTP 1 registou um share médio de 10,6%, enquanto a RTP 2 se ficou pelo 1%, também segundo os dados da GfK.





Para os próximos dias está previsto o anuncio de vários mudanças na estrutura de direção da TVI, além de alterações na informação (ver caixa), Tal como o CM já tinha revelado, José Eduardo Moniz será o novo diretor-geral do canal - cargo que já tinha ocupado entre 1998 e 2009 - e Piet-Hein Bakker diretor da produtora Plural. Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e ficção, deverá perder poder.



Novo diretor confirmado



A TVI confirmou ontem a notícia já avançada pelo CM: Nuno Santos é o novo diretor de informação do canal. A estação agradeceu a Anselmo Crespo, diretor nos últimos 18 meses, mas não fez qualquer referência aos restantes elementos da sua equipa, que terão ficado a saber da demissão através do comunicado.