SIC já promove o novo programa de Cristina Ferreira

Conheça o novo programa de Cristina Ferreira que irá estrear na SIC

16:16

A apresentadora da SIC foi desafiada por Daniel Oliveira e irá assumir o comando do novo formato da SIC no horário que antecede o 'Jornal da Noite'.Este novo programa trata-se de um original britânico da BBC, 'Win Your Wish List', no qual várias famílias são convidadas a entrar em competição para conseguir realizar aqueles que são os seus maiores sonhos. O formato está dividido em diversas fases onde os elementos vão ter de responder a várias perguntas ou ultrapassar provas físicas para conquistar o prémio final.A SIC já começou a promover as inscrições para o concurso daquele que é a nova aposta da estação para o horário das 19h.que voltou a ser líder, após a saída de Cristina do programa da TVI 'Apanha Se Puderes'.Recorde-se que, desde que se mudou para a estação, Cristina Ferreira é líder incontestável de audiências no programa da manhã.