SIC já tem substituta para Cristina Ferreira. Saiba quem é a escolhida

Desde sexta-feira que os responsáveis da SIC têm reunido de emergência para tentar encontrar uma solução para colmatar a saída de Cristina Ferreira.

Este domingo, a estação chegou a um acordo. Diana Chaves e João Baião é a dupla de apresentadores que vai substituir Cristina num programa que vai ter o nome de ‘Casa Feliz’.





Nesta primeira semana, vários rostos da SIC vão passar pelo formato, para tentar manter as altas audiências de Cristina Ferreira nas manhãs.

Enquanto isso, Cristina está de férias e só começa nos ecrãs da TVI a 1 de setembro.



Este domingo, a agora estrela da TVI foi a banhos no mar vestida para celebrar o regresso à casa mãe.



A saída de Cristina da SIC provocou uma verdadeira revolução no mercado televisivo, deixando a a estação de Paço de Arcos em maus lençóis. Com quebras publicitárias e as audiências em risco, o canal teme pelo futuro.