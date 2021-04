SIC protege Ivo Lucas nas gravações de novela

teve um papel de destaque na novela 'Amor Amor', da SIC. Embora as gravações já tenham terminado, o ator fez uma participação especial na novela 'A Serra', também da estação de Paço de Arcos, juntamente com outros colegas. De forma a registar o encontro entre elencos, a SIC convidou os jornalistas a estarem presentes no evento, masEmbora tenha estado presente nas gravações, o seu nome não estava incluído na lista de atores que os jornalistas receberam. O namorado de Sara Carreira manteve-se sempre recatado e junto da colega Joana Aguiar.Ivo Lucas já dava vida a 'Leandro', em 'Amor Amor', quando teve o acidente com Sara Carreira , a 5 de dezembro de 2020, que acabou por vitimar a filha de Tony Carreira. O ator esteve afastado da novela, mas pouco mais de um mês depois já estava de regresso às gravações Entretanto, Ivo Lucas já foi ouvido pela polícia judiciária e reviveu o dia em que teve o acidente com a namorada Também Tony Carreira tem estado resguardado neste momento difícil, mas Dolores Aveiro mostrou um encontro entre os dois