SIC recorre a Marco Paulo para derrubar Cristina Ferreira na estreia

Cristina Ferreira aproveitou a sua ida, esta manhã, ao 'Você na TV', TVI, para anunciar a data de estreia do seu novo programa, 'Dia de Cristina'. Na quarta-feira, dia 23, promete surpreender o público com o novo formato, mas não adiantou mais pormenores.Momentos depois, o diretor de Programas do seu antigo canal, Daniel Oliveira, anunciou em "exclusivo" nas suas redes sociais que, no mesmo dia, a SIC vai transmitir uma entrevista ao cantor Marco Paulo. "Uma estratégia que alimenta ainda mais esta guerra de audiências entre os dois canais generalistas privados, que está mais acesa do que nunca desde a saída de Cristina Ferreira da SIC, em julho.O novo programa da apresentadora era para ter começado no passado dia 17, no entanto, atrasos nas obras do estúdio, não permitiram cumprir esse prazo.