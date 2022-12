"Sigo-te para onde me pedires": María Emilia é a namorada de Julián Álvarez

Ainda há poucos dias, no Qatar, María Emilia Ferrero, a namorada do avançado argentino Julián Álvarez, escrevia nas redes sociais: "Sigo-te para onde me pedires. Para toda a vida vou apoiar-te."Para já, a jovem de 22 anos segue o avançado para os oitavos de final e apoia-o já este sábado no jogo frente à Austrália.María Emilia conheceu Álvarez na cidade onde ambos nasceram, em Calchín, na Argentina e é também apaixonada por desporto, sendo inclusive professora de educação física.Para além disso, é praticante de hóquei em campo, modalidade com a qual terá conquistado Álvarez, ao evidenciar uma destreza com o taco muito acima de média.Julián Álvarez, aos 22 anos, é uma estrela em ascensão no futebol europeu e argentino. A defender atualmente as cores do Manchester City, é uma das armas secretas da seleção alviceleste. Nasceu em Calchín, na Argentina, e começou a fazer a sua formação no River Plate.