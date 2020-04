Silhueta de Carolina Patrocínio ao deixar a maternidade alvo de centenas de elogios

A carregar o vídeo ...

Carolina Patrocínio deixa hospital após dar à luz o quarto filho

Dois dia após o nascimento do quarto filho, Carolina Patrocínio já saiu da maternidade. Um momento registado pela apresentadora nas redes sociais que não passou despercebido.Nas fotografias partilhadas a excelente forma física do rosto da SIC não passou despercebidNas redes sociais multiplicaram-se os comentários de fãs e amigos da apresentadora que não pouparam nos elogios., escreveu Jéssica Atahyde., pode ler-se no comentário feito po Katia Aveiro, que elogia a apresentadora.Recorde-se que ao longo dos meses de gestação Carolina Patrocinio manteve rotinas diárias de treino, que deverá recomeçar em breve.