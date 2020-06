Sílvia Alberto confirma segunda gravidez

Apresentadora revelou a barriga de grávida no programa da RTP1.

17:00

A apresentadora do ‘Got Talent’ da RTP1, Sílvia Alberto, aproveitou a gala do novo programa do canal ‘Got Talent-Batalha dos Jurados’, na noite de domingo, 14 de junho, para confirmar a gravidez.

Mais tarde, mas redes sociais, Sílvia Alberto partilhou fotografias suas na estreia do programa, onde se pode ver a barriga proeminente.

"Ohhhhh hoje já não vão comentar a minha barriguinha lisinha", escreveu a apresentadora na legenda da publicação que partilhou com os seus seguidores.

Recorde-se que este será o segundo bebé de Sílvia Alberto, de 39 anos. A apresentadora já é mãe de Pedro, de 16 meses, fruto da sua relação com Iñigo de Maria Tomé-Pérez.