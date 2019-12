Sílvia Alberto deixa Cristina Ferreira sem resposta

Íñigo de Maria-Tomé Pérez.

"Sem querer invadir um bocadinho a tua privacidade, mas onde é que tu conheceste o espanhol?", perguntou Cristina.

"Não te posso contar essas coisas", respondeu Sílvia, cortando a conversa sem querer entrar em detalhes.





Sílvia Alberto não visitava a estação de Paço de Arcos desde 2006 e aproveitou para realçar que já tinha sido proibida pela RTP de ir ao programa 'Alta Definição', também na SIC.



A deixa serviu para Cristina aproveitar para agradecer a José Fragoso, diretor de programas da RTP, por ter autorizado a presença de Sílvia Alberto na sua casa. "Senhor Fragoso, muito obrigado por todos que tem deixado vir cá a casa", disse a apresentadora. Alberto recordou que antes tinha sido proibida pela RTP de ir ao 'Alta Definição'.





Sílvia Alberto foi a convidada desta manhã, dia 17 de dezembro, para estar presente durante a emissão do Programa da Cristina, na SIC.A apresentadora de 37 anos falou à concorrência sobre a gravidez que viveu, depois de ter dado à luz pela primeira vez em fevereiro, o pequeno Pedro, fruto da relação com, revelou a estrela da RTP, que vive o papel de mãe pela primeira vez.Quando questionada por Cristina Ferreira sobre o início do romance com o companheiro espanhol, Sílvia fugiu ao assunto.Apesar de se saber que conheceu o companheiro durante uma viagem, Sílvia Alberto não desvendou onde., disse.Recorde-se que Cristina Ferreira já manifestou o desejo de terminar com a 'guerra de canais' e levar várias caras das estações concorrentes ao seu programa. "Por mim já tinham ido lá todos", revelou recentemente, em relação a alguns ex-colegas da TVI.